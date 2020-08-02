Ayasofya bayram sevincimizi artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti teşkilatıyla videokonferans yöntemiyle bayramlaştı. Erdoğan konuşmasından satırbaşları şöyle:Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl Hac farizası çok sınırlı sayıda kişinin katılımıyla yapılabildiği için Kabe, mahsun kaldı. Aynı şekilde Filistin'den Suriye'ye Arakan'dan Türkistan'a kadar dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında hayatlarını sürdüren, Kurban Bayramı'nı da bu şekilde yaşayan kardeşlerimiz bulunuyor. Batı ülkelerinde giderek yükselen İslam düşmanlığı sebebiyle hayatları adeta zindana dönen kardeşlerimiz var. Kurban Bayramı'nın dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntı ve zulüm altında yaşayan tüm Müslümanların kurtuluşuna, uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum.Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da arttırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.Ne zaman partilerden bir parti haline dönüşür, kişisel ve zümrevi hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak işte o gün, misyonumuzu kaybettik demektir. Ne zaman arkamızdaki dua ordusunun amin nidaları kesilmeye başlarsa, işte o gün, gittiğimiz yolu ve kendimizi sorgulamamız gereken vakitteyiz demektir. Ne zaman mazlumların ve mağdurların yönünün bize değil de başkalarına döndüğünü görürsek, işte o gün, gerçekten hüsrandayız demektir. Rabbim bizleri böyle bir akıbetten muhafaza eylesin.Her bir arkadaşımın gece gündüz uyku tutmaması gerekiyor. Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, hizmete ve ülfete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Şehrinde gönül kapısını çalmadığı, davasını anlatmadığı, desteğini almadığı veya kalbini yumuşatmadığı tek kişi dahi kalmış olan teşkilat mensubumuz kendini vazifesini hakkıyla yerine getirmiş sayamaz. Dostlarımızı arttıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız.Milletimize güven vermeyen partiler 18 yıldır ne yaparsa yapsınlar belirli seviyenin üzerine çıkamıyor.Karşımızdakiler sırf bize olan husumetleri sebebiyle sürekli savrulup durdular. Çünkü nirengi noktaları yok.Tek görevi AK Parti'ye ve şahsıma husumet olan bu siyaset tarzının etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için daha çok çalışmalıyız.Söylenen her yalanı hakikatin gücüyle etkisiz hale getirecek, iftira ve fitne ateşini gönül seferberliğimizle söndüreceğiz. Ülkemize ve milletimize hiçbir faydası olmayan polemiklerle enerjimizi boşa harcatmayı, bizi mayınlı arazilere sokmayı amaçlayan tuzaklara da asla düşmeyeceğiz."Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştidi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. ANKARA