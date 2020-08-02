‘İstanbul Sözleşmesı şiddete karşı kadını koruyor’

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kadın cinayetleri ve şiddet sonrası tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir açıklama yayımladı. 16 maddede sözleşmenin neleri kapsadığının anlatıldığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin tam adının "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olduğu, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdiği belirtildi. Kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belge olduğuna dikkat çekildi. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa Sözleşmesi olma niteliği taşıyan sözleşmeyi ilk onaylayan ülkenin Türkiye olduğu aktarıldı. 34 ülkenin onayladığı sözleşmenin, üçüncü bir tür oluşturmaya ya da LGBT eğilimlerini hukuk normu olarak belirlemeye veya teşvik etmeye yönelik bir hüküm taşımadığı da vurgulandı.