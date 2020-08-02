Mehmetçik, PKK’nın Sincar - Suriye bağlantısını kesti

Terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı olarak Irak'ın Sincar bölgesi ile Suriye ve Kandil'deki kamplarına yönelik yapılan Pençe- Kaplan Harekâtı hedefine ulaşıyor. PKK'nın Suriye'deki Semalka sınır kapısı ile Sincar arasındaki bağını koparmak için başlatılan Pençe-Kartal Harekâtı'ndan sonra Sincar'ın 3 farklı noktasında TSK'nın da desteğiyle peşmergelere bağlı askeri güvenlik üs bölgeleri kuruldu. Bunların her türlü teknik donanımı, silah ve mühimmat ihtiyaçları da Türkiye'den karşılandı. Kurulan üsler sayesinde Sincar-Suriye bağı tamamen koparıldı. Böylece Kandil Suriye arası lojistik desteği de kesildi. Musul'un 20 kilometre kuzeydoğusundaki Başika'ya kurulan Türk askeri üssü Sincar'daki peşmerge karakollarına ikmal ve destek sağlıyor. Başika'daki üssün tam teşekküllü faaliyete geçirilmesiyle birlikte PKK'lı teröristlerin Suriye ile Sincar arasındaki bağlantısı ortadan kaldırıldı. Sincar'ı Kandil'leştirme girişimi önlenmiş oldu.