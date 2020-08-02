Mobilya ihracatına Türk ev hanımlarının eli değecek

Ankara Sanayi Odası'nın Türkiye İş Kurumu işbirliği ile yürüttüğü iş garantili eğitim programları ev kadınlarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Mobilya sektöründe kadın istihdamını artırmak için "giydirmeci-dikişçi" olarak istihdam sağlayan eğitim programında 150 ev kadını Sürekli Eğitim Merkezi'nde açılan mobilya atölyesinde yetiştiriliyor. Türkiye'nin avrupa'ya ihracat yapan iki firmasında işbaşı yapacak kadınlar, mobilyacılıkta döşeme, giydirme, montajda erkek egemenliğini de yıkacak.ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yeni faaliyete geçen ASO-SEM'de donanımlı ve son teknolojiyle donatılan atölyelerde, özgün ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan programlarla nitelikli elemanlar yetiştirdiklerini söyleyerek, "Bu işi en iyi kadınlar yapar dedik. Bunun için sanayicilerimizin de katkısıyla atölye kurduk, İŞKUR, Sincan Belediyesi ile işbirliği yaparak 150 kadınımızı eğitime aldık. Haftada bir gün de çalışacakları işyerlerine gidiyorlar" dedi.ASO birinci Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitimlerini sürdüren ve sektörün önde gelen ihracatçı firmaları Ersa, Nurus'ta işbaşı yapacak olan Yasemin Cantürk, Betül Küpçü, Kadriye Sevigen çocuk gibi heyecanlı olduklarını söylüyor. Yasemin Cantürk, "Daha önce hiç çalışmadım. SEM bizim için umut kapısı oldu. Bu işi başaracağımıza inanıyorum. Mobilya giydirmeyi öğreniyoruz. Biz kadınlar istedikten sonra her işi başarabiliriz" dedi. Betül Küpçü, "Her sabah 08.30'da atölyeye geliyoruz, 15.15'te çıkıyoruz. Haftada bir gün işletmeye gidip staj yapıyoruz. Dikiş biliyordum ama döşeme, giydirmeyi ilk kez öğreniyorum. Hocalarımız bizle tek tek ilgileniyor. İŞKUR'a, ASO'ya çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Kadriye Sevigen de " İlk kez meslek sahibi olacağım için heyecanlıyım. çok iyi eğitim alıyoruz" dedi.ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, Mesleki Eğitim Güçlendirme ve İşbirliği Projesi kapsamında 7 meslekte 119 kursiyerle başlayan kurslarda eğitim görenlerin tamamının işe yerleştirildiğine dikkat çekti. Kursiyerlere iş sağlığı ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapıldığını, günlük 89 lira ödeme yapıldığını belirten Tütek, "Anne olan kursiyerler çocuklarıyla ilgili İŞKUR desteklerinden yararlanıyor. Eğitimden yararlanmak isteyenler internet üzerinden başvurup kayıt yaptırabilir" dedi.