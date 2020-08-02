PKK’nın başını ziyaret ettiniz, bize neden şimdi geldiniz

Kurban Bayramı'nı geçirmek için memleketi Trabzon'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen perşembe günü şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Bülbül ailesinden kimsenin bulunmadığı ziyarette CHP'liler, dua ederek mezardan ayrıldı. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, İmamoğlu'na tepki gösterdi. Eren'in 3 yıl önce şehit olduğunu anlatan Bülbül, "3 yıldır niye beni arayıp sormadı ? Ben hiç kimseyi dışlamam. Kimseyi suçlamam. Yalnız benim burukluğum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanımı ve Ekrem İmamoğlu'nun hanımının Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi çok dokundu. Benim Eren'imi kim şehit etti? PKK şehit etti. Eren'imi şehit eden PKK'nın başını ziyaret edenin keyfi mi geldi ? Benim Eren'im akşama kadar bir tabak yemeğe çalışırdı. O yavrunun günahı neydi? Demek ki bu kişilerin benim yavrumun bir parça ekmeği bulup yememesi onların keyfini mi getirdi? Görseydim kendisini neden şimdiye kadar gelmediklerini soracaktım. Üç yıl oldu, o zaman başkan değildi ama bir vatandaştı, gelip benim duygularımı alıp, acıma ortak olabilirdi. Ben yolları, kapıları bekleyen bir anayım" diye konuştu. Eren'siz 5'inci bayramı yaşadığını anlatan Bülbül, "Kapılarda bekliyorum. Eren sağ olsaydı da bugün yaşasaydı. Kurban kesmeseydik milletin kapılarında et isteyip, yiyecekti benim yavrum. Eren'siz geçen beş bayram çok buruk geçiyor" dedi.