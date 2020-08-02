Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri PKK’nın başını ziyaret ettiniz, bize neden şimdi geldiniz

’nın başını ziyaret ettiniz, bize neden şimdi geldiniz

Ayşe Bülbül, oğlu şehit Eren’in mezarını ziyaret eden İmamoğlu’na tepki gösterdi: Kılıçdaroğlu’nun hanımı ve İmamoğlu’nun hanımının Demirtaş’ı ziyaret etmesi çok dokundu

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
PKK’nın başını ziyaret ettiniz, bize neden şimdi geldiniz
Kurban Bayramı'nı geçirmek için memleketi Trabzon'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen perşembe günü şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Bülbül ailesinden kimsenin bulunmadığı ziyarette CHP'liler, dua ederek mezardan ayrıldı. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, İmamoğlu'na tepki gösterdi. Eren'in 3 yıl önce şehit olduğunu anlatan Bülbül, "3 yıldır niye beni arayıp sormadı ? Ben hiç kimseyi dışlamam. Kimseyi suçlamam. Yalnız benim burukluğum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanımı ve Ekrem İmamoğlu'nun hanımının Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi çok dokundu. Benim Eren'imi kim şehit etti? PKK şehit etti. Eren'imi şehit eden PKK'nın başını ziyaret edenin keyfi mi geldi ? Benim Eren'im akşama kadar bir tabak yemeğe çalışırdı. O yavrunun günahı neydi? Demek ki bu kişilerin benim yavrumun bir parça ekmeği bulup yememesi onların keyfini mi getirdi? Görseydim kendisini neden şimdiye kadar gelmediklerini soracaktım. Üç yıl oldu, o zaman başkan değildi ama bir vatandaştı, gelip benim duygularımı alıp, acıma ortak olabilirdi. Ben yolları, kapıları bekleyen bir anayım" diye konuştu. Eren'siz 5'inci bayramı yaşadığını anlatan Bülbül, "Kapılarda bekliyorum. Eren sağ olsaydı da bugün yaşasaydı. Kurban kesmeseydik milletin kapılarında et isteyip, yiyecekti benim yavrum. Eren'siz geçen beş bayram çok buruk geçiyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’nın başını ziyaret ettiniz, bize neden şimdi geldiniz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA