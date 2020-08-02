İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Edirnekapı'daki Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit aileleriyle yemek programına da katılan Aktaş şehit ailelerine "Sizleri ailem olarak görüyorum. Buradaki herkes sizin aileniz, evladınız" dedi.Polis Şehitliği'ni ziyareti sırasında polislerle ve şehit aileleriyle bayramlaşan Aktaş, şehitlerin kabristanlarına kırmızı karanfiller bıraktı ve dualar okudu. Şehit aileleriyle biraraya gelen Aktaş, vatan uğruna canlarını vermiş bütün şehitler için dua okudu. Şehit ailelerine "Sizleri ailem olarak görüyorum. Buradaki herkes sizin aileniz, evladınız" diyen Aktaş, şehitlik ziyaretinin ardından ise Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde şehit aileleriyle yemek programına katıldı. Zafer Aktaş'ın personeliyle bayramlaştığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki yemek programının öncesinde dualarla kurban kesildi. Aktaş daha sonra farklı ilçelerde bulunan polis merkezlerini dolaşarak mesai başında olan polislerle bayramlaştı.