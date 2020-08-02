Türkiye, Avrupa’daki kayıp göçmen çocukların izini sürüyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın girişimiyle AKPM'de Avrupa'daki kayıp mülteci ve göçmen çocukların durumu gündeme geldi. Konuya ilişkin rapor hazırlayan Yaşar, raporu ve 'yürek yaralayıcı' olarak değerlendirdiği soruna ilişkin Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na bilgi verdi. Raporla, dünyada günde bir çocuğun ve her iki dakikada da Avrupa'da kayıtlı göçmen bir çocuğun kaybolduğu kayıt altına alınmış oldu. Rapora göre refakatsiz göçmen çocukların yüzde 50'si Avrupa'daki bazı kabul merkezlerine yerleştirildikten 48 saat sonra kayboluyor. Yaşar, "Çocukların tehlikeli yolculukları Avrupa'ya gelince bitmiyor. Kendilerini yalnız ve bilmedikleri bir yerde bulan mülteci çocuklar kolayca insan tüccarı ve kaçakçılarının ağına düşüyor. Avrupa bu krize yeterli tepki vermekten çok uzak" dedi.