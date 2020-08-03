BBC Türkçe'de skandal! UMED hukuki süreç başlatıyor

BBC Türkçe sosyal medya hesabından "Feminen davranışları yüzünden 'ıslah evine' gönderildi, tecavüze uğradı. Sevgilisiyle yakalanınca ailesi onu eşcinsel olduğu için öldürmeye karar verdi. Hayatını kurtarmak için ülkesini terk etmek zorunda kalan Muhammed'in hikayesi" mesajı ile kurgu olduğu muhtemel bir haberin duyurusunu yaptı.

Somaliland'da yaşandığı ileri sürülen hikayedeki isimlerin ise değiştirildiğinin altı çizildi. Hikayedeki kişilerin isimlerinin yayınlanmasını etik olarak yazamayan BBC Türkçe'nin kod isim olarak İslam peygamberinin adlarını tercih etmesi amacın aslında İslamı karalamak olduğunu ortaya koydu.





BBC Türkçe'nin İslamı hedef aldığı net bir şekilde ortaya çıkan ve alenen suç olan bu yazı ve sosyal medya paylaşımı üzerine Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) hukuki süreç başlatmak üzere harekete geçti.

UMED'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, BBC Türkçe'nin yaptığının TCK'nın 218, 130, 125. ve 216. maddelerine göre suç olduğunun altı çizildi.