Dev projede kritik aşamaya gelindi

Üç yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü projesi tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'da 1960'lı yılların başında kullanılmaya başlanan itme-sürme yöntemi (Incremental Launch MethodILM) ile hem zaman kaybının önüne geçilirken, hem de yerinde üretim yapılmış oluyor. Deprem ivmesinin azalmasını da sağlayan yöntem köprü tabliyesinin tek kalıp kullanılarak, vadinin bir kenarında dökülmesi ve ardından montaj noktasına itilmesiyle uygulanıyor. Köprü bu şekilde yapılacak 45 tabliyeden oluşacak.1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Köprü kulelerinin en ucunda Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı da Cumhuriyet'in 100'üncü yılını temsil edecek. Bu açıklık, aynı zamanda dünyanın en uzun açıklığı rekoruna sahip.17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte önümüzdeki günlerde tabliyelerin itme sürme yöntemiyle yerleştirilecekleri alana getirileceği öğrenildi.