AK Parti'li Çelik'ten sert tepki: Magandalık bu topraklarda barınaz

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, İzmir Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı top model

Son dakika! Daria Kyryliuk'un darp olayında yeni gelişme! Sürpriz tanık ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Daria Kyryliuk'un darp olayında flaş gelişme! Olay iddia ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi: Daria Kyryliuk'un darp olayında flaş gelişme! Olay iddia ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

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'un darbedilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz. Tüm turistler, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanında milletimizin dünyada herkesin bildiği misafirperverliğine hayrandır. Misafirlerimize çirkin davrananlar bunun bedelini öder" dedi.



Kimsenin misafirlere çirkin davranışta bulunamayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hele de bir kadına dönük şiddet asla affedilemez. Turist misafirlerimize mekanik bir para makinesi gözüyle bakanlar, milletimizin dünyaca ünlü misafirperverliğinden nasibini almamış barbarlardır. Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir. Magandalık bu topraklarda barınamaz. Tüm misafirlerimiz, güven ve huzur içinde olsunlar. Hoşgeldiler, safa geldiler. Milyonlarca misafirimiz gibi ülkemizde eşsiz anılara sahip olacaklar."

