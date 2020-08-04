Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hiç vaka görülmeyen ilçede 5 kişide korona virüs saptandı

Hiç vaka görülmeyen ilçede 5 kişide korona virüs saptandı

'in hiç korona virüs vakası görülmeyen Pazaryeri ilçesinde 5 vaka tespit edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 13:16 ABONE OL
Hiç vaka görülmeyen ilçede 5 kişide korona virüs saptandı
Pazaryeri, kaymakamlık ve belediyenin sıkı çalışmaları neticesinde Bilecik'te vaka görülmeyen tek ilçe olmuştu. Geçtiğiniz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin şikayetleri nedeniyle yapılan korona virüs testilerinin pozitif çıktığı, şahısların evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Yetkililer konu ile ilgili açıklama yapmazken ilçede vaka sayısının artmasından korkuluyor.
Pazaryeri Belediyesi vatandaşları dışarıya çıktıklarında muhakkak maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda sürekli uyarıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hiç vaka görülmeyen ilçede 5 kişide korona virüs saptandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA