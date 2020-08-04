Koronavirüs hastası olup iyileşen çift anlattı: Bizi görselerdi camdan kafalarını bile uzatmazlardı

"PSİKOLOJİK OLARAK BİTİRİYOR"

Hastalığa yakalandığında 6 gün hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Doğan, psikolojisinin ciddi anlamda çöktüğünü vurguladı.

Doğan, hastalık boyunca "bu beni çok süründürecek" diye sürekli düşündüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"6 günlük tedavinin sonunda 14 gün evde karantinada kaldım. Eşim ve kızım ile bu süreçte banyomuzu dahi ayırdık. Ancak bu süreçte hastalık eşime bulaşmış. 22'nci gün sırtımda yeniden bir ağrı başladı. Müthiş derecede bir ağrı ve yanma. Nefes almada sorun yaşamaya başladım. Tekrar kontrole gittiğimde, doktorlar da bu kadar tedavinin ardından neden geçmediğine şaşırdılar. Yeniden bir tomografi çekildi ve hastalığın ciğere indiği tespit edildi.

Tekrar hastanede yatmak zorunda kaldım. Aynı şeyleri yeniden yaşadım. Sırt ağrısı bu sefer çok daha kötü oldu. Artık ölüm aklıma geldi. Dedim ki 'artık bundan kurtuluş yok herhalde' o kadar feci bir süreç yaşıyorsunuz. Ardından yeniden eve geldim ve 14 gün karantinada kaldım. Bu süreçten sonra iyileştim. Bir şekilde atlattık ama yaşamayan bilmiyor. Umarım kimse bu hastalığı yaşamaz. Düşmanına bile beddua edilmeyecek bir hastalık."

"İNSANLAR BİZİM YAŞADIĞIMIZI YAŞASALAR KAFALARINI CAMDAN ÇIKARMAZLAR"

Şaban Doğan ise çok zor günler geçirdiklerini, psikolojik açıdan çöküntü yaşadıklarını belirtti.

Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara çağrıda bulunan Doğan, "Bu hastalıktan korunmak aslında kolay. Maskeni takacaksın, sosyal mesafeye uyacaksın, hijyen kurallarına özen göstereceksin. Dışarıda inansalar maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına pek önem vermiyorlar. Bu hastalığı bizim gibi yaşamış olsalar inanın kafalarını camdan çıkarmazlar." dedi.