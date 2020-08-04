Milli elektronik kelepçe tamam

Haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı sürecinde rehabilitasyonunun sağlanması, toplumla bütünleştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulması amacıyla uygulanan denetimli serbestlikte olmazsa olmaz elektronik kelepçeler yerli imkânlarla üretiliyor. Daha önce İsrail'den ithal edilen kelepçeler, önümüzdeki ay teslim edilecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığı'na teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz' dedi.Elektronik kelepçe denetimli serbestlik uygulamaları yanında kadına yönelik şiddette ve uzaklaştırma cezalarında kullanılıyor, panik butonu işlevi görüyor. Test aşamalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yabancı ürünler yerini tamamen milli ürünlere bırakacak.Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile kelepçeleri üreten Ortem firmasını ziyaret eden Bakan Varank, " Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi kendine yetebilen bir ülke olacağız" diye konuştu.2013'te elektronik izleme sisteminin başlatılmasıyla konutun terk edilmemesi, alkol kullanımı izleme ve mağdur koruma amaçlı olarak kullanılan kelepçelerde yerli üretiminin önemine değinen Bakan Varank "Ürüne yurtdışından da talep geldi. İhracat potansiyeli de var" dedi.