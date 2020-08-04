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SON DAKİKA! 'da cadde bir anda karıştı! Dakikalarca yumruklaştılar, imam bu sözlerle ayırdı

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nın son gününde 'da yol verme tartışması yaşandı. İki araçtaki vatandaşların yaşadığı tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yoldakiler kavgayı ayırmak için büyük çaba harcarken, imam da olaya müdahale etti.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 09:53 Son Güncelleme: 4.8.2020 10:03 ABONE OL
SON DAKİKA! Çorum'da cadde bir anda karıştı! Dakikalarca yumruklaştılar, imam bu sözlerle ayırdı

'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle salgınla mücadelenin en önemli tedbiri sosyal mesafe kimsenin umurunda olmadı.

SON DAKİKA! Çorum'da cadde bir anda karıştı! Dakikalarca yumruklaştılar, imam bu sözlerle ayırdı

Olay, Cemilbey Caddesi üzerinde geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göğüs Hastalıkları Hastanesi önünde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerini darp ederken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

SON DAKİKA! Çorum'da cadde bir anda karıştı! Dakikalarca yumruklaştılar, imam bu sözlerle ayırdı

Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalışsa da taraflar dakikalarca birbirini darp etti. Yaşanan olayda çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Arbede anları da bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken caddede de trafik kilitlendi.

SON DAKİKA! Çorum'da cadde bir anda karıştı! Dakikalarca yumruklaştılar, imam bu sözlerle ayırdı

İMAM BU SÖZLERLE AYIRDI

Araya giren vatandaşlar ve Huzur Cami İmamı Bayram Demirtaş tarafları güçlükle ayırdı. Öfkeli grubun arasına giren Demirtaş, "Allah rızası için yapmayın. Mübarek gün, sakin olun" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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SON DAKİKA! Çorum'da cadde bir anda karıştı! Dakikalarca yumruklaştılar, imam bu sözlerle ayırdı
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