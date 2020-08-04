Türkiye 2023'e hazırlanırken AK Parti’de büyük dönüşüm başladı

UMUT VE ÇÖZÜM SİYASETİ

10.5 milyon üyesiyle AK Parti, benzersiz bir siyasi kurum. Ayrıca her yıl bir milyon yeni üye hedefliyoruz. Son 2 ayda 250 bin üye kaydı yaptık. Bu bile AK Parti'nin siyasetin merkezinde durduğunu umut ve çözüm olduğunu göstermesi bakımından önemli bir kriter.

Cumhurbaşkanımız, pandemi sürecinde 2 gün üst üste toplam 15 saat tek tek tüm il başkanlarını dinledi. Not aldı. İlin ihtiyaçları kadar genel siyasete ilişkin görüşler de ifade edildi. Bu iletişim ve siyaset yapma tarzı da AK Parti'nin en güçlü yanı. Bu heyecanı canlı tutmaya gayret edeceğiz.

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