Teröre katmerli finansman

PKK/YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere sözleşme yapan ABD'li "Delta Crescent Energy LLC" terörün finansmanına yıllık ortalama 330 milyon dolarlık katkı sunacak.Anlaşmada hedeflendiği üzere 20 ay içinde günlük üretim kapasitesinin 60 bin varilden 380 bin varile çıkarılması ile 2023 yılında teröristler 2 milyar dolardan fazla gelir elde edecek.Türkiye'nin, NATO müttefiki olan ABD'ye PKK/YPG/PYD ve SDG gibi oluşumların tamamının terörist organizasyon olduğunu somut delillerle sunmasına ve üst düzey Amerikalı yöneticilerin bu durumu net olarak bilmesine rağmen terör örgütünün çıkarıp, dağıtımını yaptığı petrolü resmi yollarla pazara sunmasını sağlayacak hukuksuz anlaşma, Kuzey Suriye'deki teröristlere maddi güç sağlayacak. 43 dolar civarındaki petrol varil fiyatı, kayıt dışı piyasada 15-20 dolara düşüyor. Bugünün fiyatlarıyla hesaplandığında, önümüzdeki Şubat ayında terör örgütü günlük minimum 900 bin dolar gelir elde edebilecek. Bu rakam yıllık olarak hesaplandığında 330 milyon dolara tekabül ediyor. Terör örgütü, Suriye'de Haseke ve Deyrizor bölgesinde ABD'nin dolaylı ortaklığı ile piyasa fiyatının yarısı üzerinden korsan petrol satışı yapıyor.