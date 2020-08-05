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'ta zehir tacirlerine operasyon: 2 kişiye gözaltı

'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda extacy hap ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 10:53 ABONE OL
Zonguldak'ta zehir tacirlerine operasyon: 2 kişiye gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Y.K. isimli şüphelinin İstanbul'a Zonguldak ili ve ilçelerine uyuşturucu getirerek satacağı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Operasyon sonucunda Y.K. ve beraberindeki B.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltın alındı. Şüphelilerin Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç köyündeki adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 68 adet Extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Zonguldak'ta zehir tacirlerine operasyon: 2 kişiye gözaltı
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