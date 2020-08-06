2 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında, örgüt imamlarının ankesörlü büfe telefonlarından ardışık arama ile irtibat kurduğu belirlenen, aralarında asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 24 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da da 4'ü muvazzaf asker, 4'ü eski askeri öğrenci, biri görevden uzaklaştırılan askeri personel, biri emekli askeri personel 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda bu 10 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.