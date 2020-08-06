Cinayet dosyası böyle düğümlendi

Maltepe'de Zümrütevler'de 21 Aralık 2019'da akşam saat 21.00 sıralarında Minibüs esnafı ile onlardan haraç istediği iddia edilen bir gurubun birbirine girmesi sonucu bir araca silahlı saldırıda bulunulmuş 2 kişi vurularak öldürülmüştü. Olay ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Adnan Aslan da soruşturma kapsamında şüpheli olarak 8 aydır tutukluydu. Aslan'ın avukatı Murat Sultansu, müvekkilinin o saatte olay yerinde olmadığına dair gerek bilirkişi gerekse de HTS raporu bulunduğunu belirterek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na başvurdu.

SAVCI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bunun üzerine tutuklu bulunan Adnan Aslan'ın tutuklandığı gün ki kuvvetli suç şüphesinin soruşturmada gelinen noktada ortadan kalktığını, şüphelinin salıverilmesi amacıyla Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulundu. Talep yazısında şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanması talep edildi.

Fakat Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nden sıra dışı bir karar çıktı. Kararda, savcıya CMK 103/2 maddesi gereği kendi yetkisi ile re'sen şüpheliyi serbest bırakabileceği ileri sürüldü ve talep reddedildi.

ÜST HAKİMLİĞE İTİRAZ ETTİ

Şüpheli hepten serbest bırakma gibi bir talebi olmayan ve adli kontrol kararı isteyen savcı, bu kararı verme yetkisi olmadığı gerekçesiyle söz konusu hakimlik kararına itiraz etti ve düzeltilmesini istedi. İtiraz üzerine dosya İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği önüne geldi. Bu mahkeme de talebi kısa bir gerekçe yazmak suretiyle usul ve yasaya aykırı olmadığı kanaati ile reddetti.

Böylece soruşturma savcısının değişen delil durumu gereği şimdilik tutuklu olmaması gerektiği kanaatine vardığı şüphelinin durumu ortada kaldı. Soruşturma savcılarının tahliye istediği şüphelilerin dSulh Ceza Hakimlerinin red kararı vermesi hukuki işleyişte çok rastlanmayan bir durum.

Şüphelinin avukatı Murat Sultansu, soruşturma savcısına yeni bir dilekçe vererek müvekkilinin tutuklu kalmasını gerektirecek şüphenin ortadan kalktığını, bu durumu soruşturma savcısının da takdir ettiğini, mağduriyetinin önlenmesi bakımından tahliyesinin sağlanmasını talep etti.