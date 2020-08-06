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Erdoğan, ’ı kabul etti

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Erdoğan, Ersin Tatar’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Yaklaşık 1.5 saatlik görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, " Bir kez daha Türkiye'nin KKTC'ye, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak ne kadar önem verdiğini gördük. Türkiye, her zaman KKTC'ye desteklerini sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye 100 yataklı pandemi hastanesi yapılması için talimat vermiştir" dedi.
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Erdoğan, Ersin Tatar’ı kabul etti
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