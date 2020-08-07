Çocuklarımızı bunlardan alacağız

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 339'uncu gününü geride bıraktı. Dün 2 ailenin daha katılmasıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 150'ye yükseldi.Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eylem yapan anne Necibe Çiftçi, "11 aydır bu çadırın altında mücadeleye devam ediyoruz. Buradan gitmeyeceğiz. HDP'den ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. HDP'den çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.Çiftçi, oğluna da "Roşat, senin yerin orası değil. Kardeşin, PKK tarafından öldürüldü. Geri dön, askere ve polise teslim ol" sözleriyle seslendi.