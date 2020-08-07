Gülistan Can evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da geçen yıl işten çıkarılınca, HDP'li belediyeye karşı eylem yapan Gülistan Can (32) evinde ölü bulundu.Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Gülistan Can'dan haber alamayan arkadaşları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis, epilepsi hastası olan ve tek başına yaşayan Gülistan Can'ı banyoda ölü buldu. İlk bulgulara göre vücudunda darp izine rastlanmayan Can'ın cesedi, otopsisi için hastaneye kaldırıldı.Can, 31 Mart yerel seçimlerin ardından HDP'li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarılmıştı. Ardından darp edildiğini öne süren Gülistan, HDP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı. Geçen yıl 21 Ekim'de İçişleri Bakanlığı tarafından Kayapınar Belediyesi'ne kayyum atanınca, Can tekrar işine geri dönmüştü.