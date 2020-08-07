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'den son dakika açıklaması: Kuzey Irak'tan kaçan 1 terörist teslim oldu

: Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü ’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 12:54 Son Güncelleme: 7.8.2020 13:00 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: Kuzey Irak'tan kaçan 1 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ve sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

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MSB'den son dakika açıklaması: Kuzey Irak'tan kaçan 1 terörist teslim oldu
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