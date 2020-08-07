MSB'den son dakika açıklaması: Kuzey Irak'tan kaçan 1 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ve sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

MSB'den tarihi paylaşım! 1979'da Türk komandosu...