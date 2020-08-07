SON DAKİKA HABERİ: CHP'den panik havası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı...

İNCE İÇİN BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA KURULTAY OLDU

İnce, uzun süredir parti ile ilgili sessizliğe bürünmüştü. Kurultaya kadar açıklama yapmayan İnce, aday da olmamıştı. Kılıçdaroğlu'na karşı partideki en güçlü muhalif olan İnce, kurultayda sıradan bir delege gibi en arkaya gönderilmişti. İnce için bu gelişme bardağı taşıran son damla oldu.