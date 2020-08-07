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SON DAKİKA HABERİ: 'den panik havası! 'ndan talimatı...

Son dakika haberine göre; 'nin yeni parti kurma çaışmaları 'yi karıştırdı. CHP'de bir grup İnce'nin kalmasını isterken bir grup ise parti içinde adını haine çıkardı. CHP içinden Muharrem İnce'ye tepkiler yükselmeye başlarken, Muharrem İnce'den de CHP'ye 'Bölücü' tepkisi gelmişti. Genel Başkan , partililere, 'Susun, İnce'ye cevabı ben vereceğim' talimatı verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 12:15 Son Güncelleme: 7.8.2020 12:24 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: CHP'den panik havası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı...

Ankara kulislerini çalkalayan 'nin yeni parti kuracağı iddiaları, 'yi derinden sarstı. Muharrem İnce'nin partiden ayrılaağına ihtimal veremeyenler büyük şok yaşarken, İnce'ye karşı hemen cephe açıldı. İnce'nin adı haine çıkarılırken, part içinde bir grup ise İnce'yi savundu. Panik havası yaşanan partide, Kılıçdaroğlu'ndan jet talimat geldi. Kılıçdaroğlu, İnce konusunda yalnızca kendisinin yanıt vereceğini söyledi, partililere 'Susun' dedi.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den panik havası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı...

İNCE'NİN ADI HAİNE ÇIKTI

'nin en eski üyeleri arasında yer alan ve partinin birçok kademesinde görev yapmış, son olarak da Cumhurbaşkanı adayı olmuş olan için CHP içinde 'hain' yakıştırması yapılıyor. Bazı partililer Muharrem İnce'yi hain olarak tanımlarken, İnce'yle aynı çizgide duranlar bu söyleme karşı çıkıyor.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den panik havası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı...

PARTİDE PANİK VAR

'nin ansızın aldığı parti kurma kararı 'yi paniğe sevk etti. Oyları bölmesinden endişe edilen Muharrem İnce'nin ikna edilmesini savunanlar var. Ancak İnce'nin karşısındaki marjinal partililer ise gitmesi taraftarı. İnce'nin partiden ayrılmasına ihtimal verilmemesi üzerine yaşanan gelişmeler sonrası CHP'de hareketli günler yaşanıyor.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den panik havası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı...

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SUSUN' TALİMATI

Genel Başkanı , İnce'ye cevap veren veya hedef alan partililere talimat verdi. İnce konusunda kimsenin konuşmasını istemeyen Kılıçdaroğlu, cevabı kendisinin vereceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye A Takımını kurduktan sonra yanıt vermesi bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun MYK'daki isimlerde sürprizler yaparak İnce'ye yönelişi engellemeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında...

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den panik havası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı...

İNCE İÇİN BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA KURULTAY OLDU

İnce, uzun süredir parti ile ilgili sessizliğe bürünmüştü. Kurultaya kadar açıklama yapmayan İnce, aday da olmamıştı. Kılıçdaroğlu'na karşı partideki en güçlü muhalif olan İnce, kurultayda sıradan bir delege gibi en arkaya gönderilmişti. İnce için bu gelişme bardağı taşıran son damla oldu.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'den panik havası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı...

İNCE'DEN 'BÖLÜCÜ' ÇIKIŞI

İstanbul ve Ankara'da yoğun görüşme trafiğinde olan , kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap verirken Genel Başkan 'nu hedef alarak "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sorusunu sormuştu.

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SON DAKİKA HABERİ: CHP'den panik havası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı...
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