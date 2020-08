Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Türkiye dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Altın ve dolarda dalgalanmalar her zaman olabilir ancak bu durum geçicidir. Dövizin de yerli yerini bulacağına, altının bulacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici bu dalgalanmalar her zaman olur bunu görmemiz lazım. Dün Merkez Bankası ile özellikle Bankalar Birliği'nin toplantıları bunlara yönelik atılan adımlardır, düzelecek. Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız Amerika olmak üzere Rusya, Avrupa baktığınız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra ciddi zikzaklar olduğunu görürsünüz. Ben içerideki düşmanları gündeme getirmek istemiyorum.Bize zaten dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de gayet güzel pompalama görevi ifa ediyorlar.Biz 2002 Kasım'da göreve geldik. Göreve geldiğimizde toplam milli gelirimiz 236 milyar dolardı. 2019'da 754 milyar dolara çıktı. Aynı şekilde fert başı milli gelir 3 bin 581 dolardan 2019'da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasındaki satışlara bakalım. 2002'de otomobil yurt içi satışlar 91 bin. 2019 bu rakam 387 bine çıktı. 2016'da 756 bine çıktı. Türkiye bir tırmanışta.Ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. Bu belgelere dayalı olarak konuşurken sadece açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz, 30 bin 842 iken, şu anda 2017 yılında 85 bin şirket açılmış. Devamlı artış. İstihdama bakıyorsun 19,6 milyon iken şu anda 28 milyon 80 bin istihdam var. Bazı sıkıntılar yok değil. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde ama gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yanlış yansıtmaya çalışıyorlar. Biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı yüksek oranda devam ettireceğiz.Şu anda gerek TL'de gerek dövizde gerek altın rezervinde, göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF borcu 23.5 milyar dolardı. Mayıs 2013 ne oldu sıfırladık.Türkiye dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Biz güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün dünde daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız. Eleştirenler Türkiye nereden nereye geldi baksınlar.Terörle mücadelede 17 yıl önce neredeydik bugün terörle mücadelede neredeyiz.İHA'larla SİHA'larla gerek içeride, gerek Suriye kuzeyinde, Irak kuzeyinde ciddi mücadeleler veriyoruz. Biz Libya'ya zevk için gitmedik. Libyalı kardeşlerimiz özellikle Türkiye'yi bu yaptığımız anlaşma ile davet ettiler ve orada da bizim kendi askerimiz var. Şu anda orada da bu mücadele sürüyor. Bu mücadeleyi onurla sürdürüyoruz.Benim Hazine ve Maliye Bakanı'mla ilgilisosyal medyada yaptıkları karalamalar... Bunlaryetişemedikleri üzüme 'koruk' diyorlar. Sen ülkeyebak ülke nerede. Türkiye nerede, Batı nerede,dünya nerede. İşte koronavirüste biz şu anda150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgını ile ilgilimaskeden tuluma varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz.Bunlar bedelsiz olmuyor. Bunlara şunu söyleyin 'Siz kör müsünüz?'. Böyle bir dönemde biz Çam ve Sakura hastanesini bitirdik. 45 günde iki hastane bitirdik. Bunlar neyle oluyor?Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz ama bu millete bunlar layıktır bunları yapacağız. Milletimizi biz birilerine muhtaç etmeyeceğiz.Mısır ile Yunanistan arasındaki"Deniz Yetki Alanlarını SınırlandırmaAnlaşması"nın hiçbir kıymeti harbiyesiyok. Buralara baktığımız zaman özellikleYunanistan'ın Libya ile ilgiliolarak buradaki kıyıdaş olma konusundabir alakası var mı? Ne işivar orada? Mısır'ın aynı şekildebir alakası var mı yok. Biz Libyaile böyle bir anlaşmayı yaptıktansonra bunların hepsi buişin üzerine atladılar. Bizeoralardan gelen bilgiler de bizbunu size karşı yapmış değiliz,burada yanlış anlaşılmaolmasın gibi bilgileri yansıtıyor.Olsa da olmasa da biz şu anda Libya ile yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz.Görüşmelerimiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.Bakın Şansölye Merkel benden ricada bulundu. 'Buradaki sondaj çalışmalarını durdursanız benim işimi kolaylaştırırsınız' dedi. Ben de Merkel'e 'Eğer siz Yunanistan'a güveniyorsanız biz şöyle 3 haftalığına bu sondaj çalışmalarına ara veririz ama ben bunlara güvenmiyorum göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar' dedim.Nitekim öyle de oldu. Biz bu arada da Yunanistan'dan onların kendi gerek Dışişleri Bakanı gerek danışmanları, Dışişleri Bakanım üçlü görüşmeler başlattık Almanya- Türkiye-Yunanistan arasında. Şimdi sözde durmayınca sondaj çalışmalarına yeniden başladık.Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik.Muharrem İnce'nin parti kurması en doğal hakkı.Siyasette eskidir. Bizden de ayrılıp kuranlar oldu. Bunlar siyasette bildiğimiz şeyler.Nereye varır, bilemem.Sayın Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e daveti, benim yadırgadığım bir davet değildir. Olabilecek makul bir çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa hele hele HDP ile terör örgütleri ile el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmez. Ülke genelinde bütünleşmeliyiz.Koronavirüste kısıtlamaların hepsi bilim kurulumuzun almış olduğu kararlara bağlı. Tekrar tüm halkıma sesleniyorum.Ne olur şu maske mesafe ve temizlik buna dikkat edelim.Buna kendimiz için dikkat edeceğiz ki sıkıntı yaşamayalım.Vaka sayısının düşmesi.Bunu başarmamız lazım.Bir an önce vaka sayısnın düşmesini başaralım.Birliğimizi ve beraberliğimizi asla bozmayalım.Beyrut'ta felaketin boyutu çok büyük. Şu anda konu ile ilgili başta Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede ve bizim istihbarat teşkilatımızın muhatapları ile yaptıkları görüşmelerde henüz kimdir hangi kuruluştur bir bilgi yok. Bizim 'Şunlar yapmıştır dememiz yakışmaz. Her şeyimizle Lübnan'ın yanındayız.Sayın cumhurbaşkanına, hastanelerimiz sizin hastanelerinizdir, yaralıları ambulans uçakla ülkemize taşıyabiliriz dedim. Kardeş Lübnan'ı yalnız birakmayız.