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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı:

SON DAKİKA HABERİ... Corona virüsü konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İller bazında artış örnekleri: 1.7, Ankara 1.6, 1.4, Gaziantep 1.3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

Giriş Tarihi: 9.8.2020 19:10 Son Güncelleme: 9.8.2020 19:17 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı:
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