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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın Mardin kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 15:11 Son Güncelleme: 9.8.2020 15:25 ABONE OL
Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Derik'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın Mardin Derik kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Derik'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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