Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Derik'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın Mardin Derik kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.Van'da PKK operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi