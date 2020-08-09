SON DAKİKA! Konya'da doğalgaz patlaması

SELÇUKLU İLÇESİ VE ŞEHRİN BİRÇOK YERİNDEN HİSSEDİLDİ

Patlama başta meydana geldiği Selçuklu ilçesi olmak üzere şehrin birçok ilçe ve mahallesinden hem ses hem de basınç olarak hissedildi.

Patlamanın ardından gerçekleştirilen ihbarlarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.