SON DAKİKA! Konya'da doğalgaz patlaması

Edinilen son dakika bilgisine göre Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'ta doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.
BİR KUAFÖR DÜKKANINDA OLDUĞU BELİRTİLDİ
Patlamanın Konya Merkez Selçuklu ilçesi Hulusi Baybal Caddesi'nde bulunan bir binanın alt katındaki kuaför dükkanında doğalgaz patlaması olarak meydana geldiği aktarıldı.
SELÇUKLU İLÇESİ VE ŞEHRİN BİRÇOK YERİNDEN HİSSEDİLDİ
Patlama başta meydana geldiği Selçuklu ilçesi olmak üzere şehrin birçok ilçe ve mahallesinden hem ses hem de basınç olarak hissedildi.
Patlamanın ardından gerçekleştirilen ihbarlarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
MERAKLI VATANDAŞLAR BÖLGEDE
Patlama sonrasında bölgede çok sayıda insan toplanırken güvenlik kuvvetleri tedbir amaçlı şerit ve sınırlar oluşturarak vatandaşların tehlike bölgesine yaklaşmasını engellemeye çalıştı. Bölgede halen kalabalık bir vatandaş grubu mevcut.
PATLAMA OLDUKÇA ŞİDDETLİYDİ
Patlamanın şiddeti dükkanların içerisindeki yıkımdan, çevrede bulunan araç ve bitkilerin durumundan tüm çıplaklığı ile görüldü.
Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken görevlilerin öncelikle güvenliği sağlamak için çalıştığı belirtildi.
Patlama sırasında etrafda insanların olup olmadığı, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi yok.
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