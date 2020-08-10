Grup Yorum’u bahane edip izinsiz konser vermek istediler! 30 gözaltı

Bugün Fatih ilçesi Yenikapı Meydanı'nda Valilik izni olmaksızın Grup Yorum üyelerine destek olmak üzere toplanan şahıslara yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bahse konu şahısların, İbrahim Gökçek ve Helin Bölek isimli Grup Yorum üyelerini anmak amacıyla Yenikapı Miting alanında izinsiz konser düzenlemeye çalışmaları ve yapılan uyarılara rağmen ısrarlarını sürdürmeleri üzerine, 5'i yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 30 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

17 şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 13 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.