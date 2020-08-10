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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan şehitleri için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da şehit olan 2 özel harekat polisi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 11:08 Son Güncelleme: 10.8.2020 11:09 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hakkari şehitleri için başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştığı başsağlığı mesajında "Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hakkari şehitleri için başsağlığı mesajı
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