Korkmaz Karaca: Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu ve CHP'yi rehin almıştır!

CHP Kadın kurultayında Aylin Nazlıaka'yı seçin baskısı yaptığı belirtilen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında A Haber'de değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca Kaftancıoğlu'nun CHP'de yönetimi adeta rehin aldığını belirtti.

"KAFTANCIOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU VE CHP'Yİ REHİN ALMIŞTIR"

Karaca açıklamalarında "Ben CHP'yi bilen birisi olarak söylüyorum. Çok da açık söylüyorum. Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi rehin almıştır.

"Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHPyi rehin almıştır" | Video

"EKİBİNİ DARMADAĞIN ETMİŞTİR"

Bakın işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olan anahtar listesinde olan Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal gibi isimlerin hepsini Canan Kaftancıoğlu alternatif bir liste yaptırmış ve çizdirmiştir. Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun ekibini darmadağın etmiştir." dedi.