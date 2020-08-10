Koronavirüs vakaları artarken kritik kabine toplantısı bugün... Yeni kararlar alınacak mı?

BİLİM KURULU TAVSİYELERİ ELE ALINACAK

Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SUNUM YAPACAK

Bu kapsamda okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye'deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da koronavirüsün ekonomiye etkileri ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.