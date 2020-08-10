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! CHP Genel Merkezi'nde İnce trafiği! Kılıçdaroğlu'ndan 'görüşün' isteğine dikkat çeken yanıt...

haberi: Cumhuriyet Halk Partisi'nde çatlağı büyüyor. İnce'nin partiden ayrılmasının bölünme yaratacağını düşünen eski genel başkanlar ve , dün CHP Genel Merkezi'ne giderek, Genel Başkan ile 1.5 saatlik bir zirve gerçekleştirdi. Karayalçın ve Çetin, Kılıçdaroğlu'na İnce ile görüşmelerinde fayda olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ise gönülsüz bir tavır ortaya koyduğu, "İstiyorsa randevu alsın, benim için sorun yok" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:16 Son Güncelleme: 10.8.2020 10:25 ABONE OL
SON DAKİKA! CHP Genel Merkezi'nde İnce trafiği! Kılıçdaroğlu'ndan 'görüşün' isteğine dikkat çeken yanıt...

CHP'de kılıçlar çekildi. 'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. İnce'nin geleceği ve partiye etkileri üzerine iç tartışmalar yaşanırken, dün eski genel başkanlar ve , CHP Genel Başkanı 'nu ziyaret etti.

SON DAKİKA! CHP Genel Merkezi'nde İnce trafiği! Kılıçdaroğlu'ndan 'görüşün' isteğine dikkat çeken yanıt...

KRİTİK ZİRVE 1.5 SAAT SÜRDÜ

'nin partiden ayrılmaması görüşünde birleşen eski genel başkanlar görüşme trafiği başlatabileceklerini 'na iletti. Kritik zirve CHP Genel Merkezi'nde yapıldı ve 1.5 saat sürdü.

SON DAKİKA! CHP Genel Merkezi'nde İnce trafiği! Kılıçdaroğlu'ndan 'görüşün' isteğine dikkat çeken yanıt...

KARAYALÇIN VE ÇETİN: İNCE İLE GÖRÜŞÜN

CHP içinde hayli etkili olan ve , Kılıçdaroğlu'na, "Parçalanmak doğru değil. Bize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bize bir görev düşerse yapmaya hazırız. İnce ile görüşmenizde fayda var" dedi

SON DAKİKA! CHP Genel Merkezi'nde İnce trafiği! Kılıçdaroğlu'ndan 'görüşün' isteğine dikkat çeken yanıt...

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNÜLSÜZ TEKLİF

CHP Genel Başkanı , eski genel başkanların teklifi sonrası, İnce'nin kendisinden randevu alabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Benden randevu isteyen herkese kapım açık. Benim için sorun yok. Görüşmek isterse randevu alsın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye 'kal' deme konusunda bir adım atmayacağı belirtiliyor.

SON DAKİKA! CHP Genel Merkezi'nde İnce trafiği! Kılıçdaroğlu'ndan 'görüşün' isteğine dikkat çeken yanıt...

MUHARREM İNCE PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK

Zaman zaman sosyal medyadan hakkındaki iddialara ve açıklamalara yanıt veren , şu ana kadar genel manada sessizliğini koruyor. İnce, Ankara'da perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek. İnce'nin parti kurma kararını burada duyurması beklenirken, CHP Genel Merkezi'nden kendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap vereceği öğrenildi.

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SON DAKİKA! CHP Genel Merkezi'nde İnce trafiği! Kılıçdaroğlu'ndan 'görüşün' isteğine dikkat çeken yanıt...
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