Son dakika haberi | Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi: YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. YÖK yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr.Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." dedi.

YÖK SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında sorruşturma açılmıştı. YÖK'ten yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkıldığı ifade edilmişti.

İLAN ŞARTLARI EŞİNİ TARİF EDER ŞEKİLDE...

Açıklamada, "İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur." bilgisi verilmişti.

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatıldı