Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı belirledi! İşte o isimler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 kişilik A Takımı'nı belirledi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak göreve devam ederken, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

Kılıçdaroğlu'nun kritik MYK sonrası ekibine aldığı 16 isim ve görevleri şöyle:

1. Fethi Açıkel (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

2. Onursal Adıgüzel (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

3. Veli Ağbaba (İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

4. Ahmet Akın Ahmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

5. Muharrem Erkek (Hukuk ve Seçim İşleri)

6. Gökçe Gökçen (Gençlik Politikaları)

7. Gamze Akkuş İlgezdi (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

8. Lale Karabıyık (Eğitim Politikaları)

9. Gülizar Biçer Karaca (İnsan Hakları)

10. Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler)

11. Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü

12. Ali Öztunç (Doğa Hakları – Çevre)

13. Oğuz Kaan Salıcı (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

14. Yüksel Taşkın ( Sosyal Politikalar)

15. Seyit Torun (Yerel Yönetimler)

16. Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)

KILIÇDAROĞLU TEK ADAY OLARAK SEÇİLMİŞTİ

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Ankara'da yapılmıştı. Pandemi süreci nedeniyle parti içi muhalifler kurultayın yapılmamasını istemişti. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi uyarıları dikkate almayarak temmuz ayı sonunda kurultayı gerçekleştirmişti. İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman aday olacağını açıklamış, yeterli imzaya ulaşamayınca Kılıçdaroğlu tek aday olarak seçilmişti. PM'de ise Kılıçdaroğlu'nun istediği bazı isimler seçilememişti.

Atıcı, Cihaner ve Yarman, adaylıklarının baskı ve tehdit ile engellendiğini belirterek, sert açıklamalar yapmıştı. Gözler, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na çevrilmişti.