Son dakika: Orman yakan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe- Kaplan Operasyonu' başarıyla sürdürülürken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin orman yaktığı anlar, TSK'ya ait İHA ile görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde; 2 PKK'lı teröristin ormanlık alanı ateşe verdiği, yangının ağaçlara sıçradığı ve bölgeden uzun süre yoğun duman yükseldiği anlar yer aldı. Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek, Türk ordusu tarafından yangın çıkarıldığı izlenimi oluşturmaya çalıştığı belirtildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması! 474 PKK'lı terörist etkisiz