Erdoğan'dan Akdeniz ültimatomu: Türkiye sahillere hapsedilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz" dedi. Erdoğan, IMF'den borç alınacağı yönündeki iddialara da sert çıktı: "Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, o kapıyı kapattık."Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 4 saatlik toplantının ardından gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi:Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu da Akdeniz ve Ege'de verdiğimiz cevaplardı. Ancak Yunan tarafı bir kez daha göstermiş, Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda toprağında meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize aynı yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kişi başına gelirde dünya ortalamasında üst gelir ortalamasına yükselttik. 2019 yılında insani gelişmişlik sırasına göre Türkiye 6 basamak yükseldi. Bu sayede dünya bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde geçtiğimiz yıl 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya yükseldik. İş açma geçen sene 30 bin 842 iken bu sene 85 bin 263'ü buldu. Almanya Rusya bugün itibariyle kapılarını açmış durumdalar. Yine yükselmeye başladığımızı hep birlikte göreceğiz. Salgın sebebiyle turizmde yaşadığımız tüm sorunları gidermeye çalışıyoruz. Salgın ve onunla bağlantılı siyasi, ekonomik, sosyal sorunların üzerlerine çöktüğü güçlere güvenenler hüsrana uğramaya mahkumdur.Ülkemiz, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57'nci sıradadır. Bu dönem sona erdiğinde, Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır. Salgın döneminden vatandaşlarımızdan esnafımıza her kesimin sıkıntılarının yanında olduk.Sismik araştırma faaliyetlerini Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ricası üzerine iyi niyet nişanesi olarak bir süreliğine ertelediklerini anımsatan Erdoğan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin önceki gün saat 20.00'de Antalya açıklarından demir aldığını ve yaklaşık 10 saat süren seyirden sonra dün saat 08.00 itibarıyla da görev bölgesinde çalışmalarına başladığını söyledi.Girdiğimiz her mücadeleden başarıyla çıktık. Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselen yıldızından rahatsız olanlar üzerimize geldiler. Başka hiçbir ülkeden talep edilmeyen şartlar bizden istendi. Ülkemiz son yıllarda uyguladığı politikalarla pazar ve ürün çeşitliliğini arttırdı. Küresel belirsizliklere rağmen ihracatta 80 milyar doların üzerine çıkarak bir rekora imza attık. Maruz kaldığımız çok yönlü saldırılara rağmen ekonomimiz attığımız kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü politikasına döndü. Bu bizim için güçlü bir patikaydı ama İnşallah bunu caddeye dönüştüreceğiz. Kur saldırıların etkisiyle yüzde 24'e çıkan Merkez Bankası politika faizi yüzde 8.25 seviyesine indi. Hamdolsun daha da düşecek İnşallah. Çünkü bütün arzumuz isteğimiz bu ülkede yatırımcı çok daha güçlü bir şekilde yatırımlarını yapabilsin. Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 gibi yüksek bir performans sergiledi. G7 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı kaydeden ülke olduk. Eğer kur atakları ile tüm araçlarımızla mücadele etmeseydik, enflasyonu bugünkü seviyesine getirebilir miydik. Türkiye ne zaman bölgesel hakları üzerinde adım atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değil.Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi. IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan 'Bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor. Ülkemizin yaşadığı her saldırıda, korunma ve hedeflerimize ulaşma yöntemlerimizi geliştirdik. Türkiye'nin bugün geleceğine güvenle bakmasının aktif pozisyon almasının gerisinde işte bu güçlü altyapı vardır.IMF 2020 yılı için daralma beklentisini yüzde 3'ten yüzde 4.9'a yükseltmiştir. Aynı dönemde Almanya ekonomisi yüzde 11.7, İtalya yüzde 17.3, Fransa yüzde 19, İspanya yüzde 22.1 oranında daralmıştır. Türkiye ekonomisi de salgından olumsuz etkilenmiştir tabi ki. Ancak aldığımız tedbirler, güçlü sağlık altyapımız ve ekonomimizin dayanıklılığını arttırmaya yönelik adımlar sayesinde ekonomimizi hızla toparladık. Haziran ve Temmuz aylarına ait öncüler ekonomide toparlanma sinyalleri veriyor. Türkiye ekonomisi artık tüketim yerine üretimi önceleyen, ithalata bağımlı değil ihracat odaklı yapısıyla küresel değer zincirine daha entegre olan ve daha fazla katma değer üreten bir model ile yoluna devam edecektir. Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır.