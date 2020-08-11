SON DAKİKA: CHP'de tek adam kararları! Kılıçdaroğlu, delegenin üstünü çizdiği isimleri özel formülle atayacak

CHP'de 37.Olağan Kurultay'ın üzerinden 3 hafta geçse de sular bir türlü durulmuyor. Kurultay sonrası muhaliflere yapılan baskılar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları ve paralel liste tartışmaları büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu gelişmeler Muharrem İnce'nin parti kuracağı söylentileri ile gölgede kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı açıklamasının ardından kurultay tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.
DELEGELER ÜSTÜNÜ ÇİZDİ, KILIÇDAROĞLU ATAYACAK
A Takımı ile ilgili birçok farklı eleştiri yer alırken, bugün tartışmaları alevlendirecek bir son dakika haberi geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, delegenin çizik attığı Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ü atama usülü ile görevlendireceği öğrenildi.
İKİSİ DE BAŞDANIŞMAN OLACAK
Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ne giremeyen Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ün görevlerini A Takımı içerisinde kimseye vermedi. Kılıçdaroğlu, iki ismi de başdanışman pozisyonuna yerleştirecek. Delegenin üstünü çizdiği isimler eski görevlerine başdanışman sıfatıyla devam edecek.
Tuncay Özkan, Basın ve Medya İlişkilerini, Ünal Çeviköz ise Dış İlişkileri yönetecek.
DELEGELER BU KARARA NE DİYECEK?
Kılıçdaroğlu'nun delegelerin iradesini yok saymak anlamına gelen bu hamlesinin gerçekleşmesi durumunda delegelerin ne tepki vereceği merak konusu.