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SON DAKİKA: 'de tek adam kararları! , delegenin üstünü çizdiği isimleri özel formülle atayacak

Son dakika haberine göre; Genel Başkanı Kemal , delegenin iradesini yok sayarak, Parti Meclisi'ne giremeyen ve 'e atama yöntemi ile koltuk verecek. Kılıçdaroğlu'nun Özkan ve Çeviköz'ü başdanışmanları olarak görevlendirecek. İki isim de eski görevlerini bu atama ile sürdürecek. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine delegelerin ve parti içi muhaliflerin nasıl bir tepki göstereceği merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:44 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:52 ABONE OL
SON DAKİKA: CHP'de tek adam kararları! Kılıçdaroğlu, delegenin üstünü çizdiği isimleri özel formülle atayacak

'de 37.Olağan Kurultay'ın üzerinden 3 hafta geçse de sular bir türlü durulmuyor. Kurultay sonrası muhaliflere yapılan baskılar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları ve paralel liste tartışmaları büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu gelişmeler Muharrem İnce'nin parti kuracağı söylentileri ile gölgede kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal 'nun A Takımı'nı açıklamasının ardından kurultay tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

SON DAKİKA: CHP'de tek adam kararları! Kılıçdaroğlu, delegenin üstünü çizdiği isimleri özel formülle atayacak

DELEGELER ÜSTÜNÜ ÇİZDİ, KILIÇDAROĞLU ATAYACAK

A Takımı ile ilgili birçok farklı eleştiri yer alırken, bugün tartışmaları alevlendirecek bir son dakika haberi geldi. Lideri Kemal , delegenin çizik attığı ve 'ü atama usülü ile görevlendireceği öğrenildi.

SON DAKİKA: CHP'de tek adam kararları! Kılıçdaroğlu, delegenin üstünü çizdiği isimleri özel formülle atayacak

İKİSİ DE BAŞDANIŞMAN OLACAK

, Parti Meclisi'ne giremeyen ve 'ün görevlerini A Takımı içerisinde kimseye vermedi. Kılıçdaroğlu, iki ismi de başdanışman pozisyonuna yerleştirecek. Delegenin üstünü çizdiği isimler eski görevlerine başdanışman sıfatıyla devam edecek.

Tuncay Özkan, Basın ve Medya İlişkilerini, Ünal Çeviköz ise Dış İlişkileri yönetecek.

SON DAKİKA: CHP'de tek adam kararları! Kılıçdaroğlu, delegenin üstünü çizdiği isimleri özel formülle atayacak

DELEGELER BU KARARA NE DİYECEK?

'nun delegelerin iradesini yok saymak anlamına gelen bu hamlesinin gerçekleşmesi durumunda delegelerin ne tepki vereceği merak konusu.

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SON DAKİKA: CHP'de tek adam kararları! Kılıçdaroğlu, delegenin üstünü çizdiği isimleri özel formülle atayacak
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