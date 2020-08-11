SON DAKİKA: CHP'de tek adam kararları! Kılıçdaroğlu, delegenin üstünü çizdiği isimleri özel formülle atayacak

CHP'de 37.Olağan Kurultay'ın üzerinden 3 hafta geçse de sular bir türlü durulmuyor. Kurultay sonrası muhaliflere yapılan baskılar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları ve paralel liste tartışmaları büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu gelişmeler Muharrem İnce'nin parti kuracağı söylentileri ile gölgede kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı açıklamasının ardından kurultay tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.