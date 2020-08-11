Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere uyarı: PKK'nın kış üstlenmesi planı

Son dakika: 'ndan valiliklere uyarı: PKK'nın kış üstlenmesi planı

Bakanlık,kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:35 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere uyarı: PKK'nın kış üstlenmesi planı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VALİLİKLERİ UYARDI

Bakanlık,kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, "Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi" konulu genelge gönderdi.

Van'da 2 terörist etkisiz 12 ilde büyük FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere uyarı: PKK'nın kış üstlenmesi planı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA