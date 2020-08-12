Bakan Soylu: Avrupa'yı, Yunanistan'a had bildirmeye davet ediyorum

Bakan Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu açılış programına katıldı. EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı binasında düzenlenen programa Bakan Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve daire başkanları ile kursiyerler katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, sahada çalışan kriminal inceleme personeliyle, üniversitelerde çalışan personelin bilgisini bir araya getirmek istediklerini ifade ederek, bu eğitim adımlarıyla hizmet kalitesini ve saha sonuçlarını çok daha iyi bir noktaya getirdiklerini söyledi.

'YILDIRIM-5 OPERASYONU BAŞLADI'

Yaklaşık 1 ay önce Yıldırım Operasyonlarını başlattıklarını belirten Bakan Soylu, "Birincisini Cudi Dağı bölgesinde yapmıştık, ikincisini Cilo Dağları'nda, üçüncüsünü Ağrı, Iğdır, Kars illerinde, dördüncüsünü de Tunceli Munzur bölgesinde yaptık. Bu sabah itibarıyla 1448 personelimiz Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başladılar. Allah kazadan beladan esirgesin, teröre karşı muzaffer olmalarını sağlasın. İnşallah bu operasyonlarla birlikte, bu millet, Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlara, terörü destekleyerek, terör kamplarına giderek, Kandil'e giderek oturup müzakere yapanlara birliğiyle, beraberliğiyle gerekli cevabı verecektir. Terör örgütleri ile petrol pazarlığı yapanlar, terör örgütleri ile o bölgede yönetim pazarlığı yapanlar dersini alacaktır. Milletimizin bu konuda hiçbir derdi olmasın, tarihimizin en güçlü dönemindeyiz" dedi.

'VALE MESELESİNİ BİR STANDARDA BAĞLAYACAĞIZ'

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soyu, vale düzenlemesiyle ilgili, "Aslında uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir meseleydi. Bunun standartları konusunda bir çalışmamız var ama bu salgın dönemine geldiği için biraz geciktirdik. Arkadaşlarımızı tüm kurumlarla bir araya gelerek son şeklini verecekler. Bu çalışma, kimlerin olabileceğini, görev tanımı ve biçimini modern bir şekilde ortaya koyacak. Eğitimini alan, bu konuda kimliklendirilen, yani kimin yapabileceğinin tespit edildiği bir sistem olacak. Bu sistem, vatandaşlarımızın bir tabirle bildiği, değnekçilerin, sokak başında '5-10 TL alayım' deyip, vatandaşlarımızı huzursuz eden anlayışı da tamamen ortadan kaldıracaktır. Vale meselesini bir standarda bağlayacağız" diye konuştu.

'DÜNYA, TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'Yİ İZLEMEYE DEVAM ETSİN'

Bakan Soylu, PKK'lı Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili de, "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler" ifadesini kullandı.

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'AVRUPA, YUNANİSTAN'A HAD BİLDİRMELİ'

Soylu, Marmaris açıklarında sivil bir teknenin Yunan Sahil Güvenlik botundan açılan ateşle battığı iddialarıyla ilgili de şöyle konuştu:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımıza gelen bir ihbar neticesinde Amerika bayraklı bir tekneye 2.5 mil civarında Yunan karasularına girerek bizim Sahil Güvenliğimiz müdahale etti. Gelen ihbar 'bize ateş açıldı' yönündeydi. İki tane yaralamanın olduğunu arkadaşlarımız bize söylediler. Gece vaktiydi ve acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Maalesef Yunan tarafı sadece bu tip olaylar ortaya koymuyor. Aynı zamanda göçmen botlarını da acımasız bir şekilde batırmak suretiyle dünyada yeni bir sürecin önünü açmış oluyor. Benim şaşkınlığım Yunan tarafına değil. Benim şaşkınlığım özellikle göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yadır. Bunun üstünü örtmek için uyduruk bir teşkilat kurmuşlar, adı da Frontex. Kabahatlerini ve yaptıkları insanlık dışı eylemleri örtmek için ortaya koydukları bir teşkilat. Bizim de bununla ortak iş yapmamızı istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanları acımasızca katletme konusunda ortaya attığı adımlara bizi de ortak etmek istiyorlar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yı, Yunanistan'ı yaptıkları konusunda uyarmaya ve had bildirmeye davet ediyorum."