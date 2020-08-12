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Bakanlıktan açıklaması: İzinsiz yapılan bölümler kaldırılmakta

’ndeki restorasyon çalışmaları hakkında sosyal medyada ’li bazı isimler tarafından gündeme getirilen görüntüler hakkında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan bir açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Demircan, “Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır” dedi

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 17:09 Son Güncelleme: 12.8.2020 17:22 ABONE OL
Bakanlıktan Galata Kulesi açıklaması: İzinsiz yapılan bölümler kaldırılmakta

Galata Kulesi'nde tarihi duvara değil, sonradan yapılan duvara müdahale edilmiş. İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Galata Kulesi'nin restorasyon çalışmaları sonrasında Eylül ayında müze olarak açılacağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bu kapsamda çalışmalar devam ediyordu. Bugün ise sosyal medyada, Galata Kulesi'ndeki restorasyon faaliyeti esnasında tarihin tahribat edildiğine dair bir görüntü düştü. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın paylaştığı görüntülerde tarihi Galata Kulesi'nin tarihi duvarlarının matkap ile yıkıldığı görünüyordu. Hatta Polat, "İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Bakanlıktan Galata Kulesi açıklaması: İzinsiz yapılan bölümler kaldırılmakta
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