Bakanlıktan Galata Kulesi açıklaması: İzinsiz yapılan bölümler kaldırılmakta

Bu kapsamda çalışmalar devam ediyordu. Bugün ise sosyal medyada, Galata Kulesi'ndeki restorasyon faaliyeti esnasında tarihin tahribat edildiğine dair bir görüntü düştü. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın paylaştığı görüntülerde tarihi Galata Kulesi'nin tarihi duvarlarının matkap ile yıkıldığı görünüyordu. Hatta Polat, "İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" ifadelerini kullandı.