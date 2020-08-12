Dünya genelinde Koronavirüs hurafeleri yüzlerce cana mal oldu

YANLIŞ BİLGİLER EN ÇOK HİNDİSTAN, ÇİN, ABD VE İSPANYA'DA YAYILIYOR

Avustralya, Tayland ve Japonya'dan bilim insanlarının yaptığı araştırmada, salgından ziyade yanlış bilgi paylaşımının hızla arttığı ifade edildi. 87 ülke üzerinde yapılan araştırmada 2 bin 300 içeriğin yüzde 87'sinin virüs hakkında yanlış bilgiler ve tavsiyeler içerdiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan sözde önlemlerin insanlar için tehlikeli ve ölümcül olabileceğinin altını çizerek hükümetleri ve uluslararası kuruşları yanlış bilgilerle mücadelede daha etkin rol oynamaya çağırdı.