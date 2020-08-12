Kemalettin Erbakan vefat etti

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan İstanbul'da vefat etti. 92 yaşında ölen Erbakan için yarın Fatih Camii'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan Vefatı Kemalettin Erbakan'ın yeğeni ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erbakan Hocamız'ın Kıymetli Kardeşi Değerli Amca'mız Kemalettin Erbakan vefat etmiştir. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Rabbimiz kendisini hayatı boyunca her zaman beraber olduğu Erbakan Hocamız'la birlikte Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin" dedi.