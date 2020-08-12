Komşu’ya harıtalı cevap

Türk donanmasının kanatları altında Doğu Akdeniz'e açılan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Kıbrıs açıklarında sismik araştırma faaliyetlerine başladı. Bölgede hidrokarbon arama çalışmaları gerçekleştirecek olan Oruç Reis, ilk olarak deniz tabanında 2 ve 3 boyutlu görüntüleme ve haritalama işlemleri yapacak. Su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek modern ekipmanlara sahip gemide, araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak verilerin işlenmesi ve değerlendirmesi hızlıca gerçekleştirecek jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi ve biyoloji araştırma laboratuvarları da yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın bölgede gerilimi artıracak çaba ve açıklamalarına haritalı cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, sosyal medya hesabından Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Oruç Reis'in faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.Bölgede gerilim yaradanın maksimalist talepleriyle Yunanistan olduğunu belirten Erciyes, "Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki Kastellorizo (Meis) adlı 10 kilometrekarelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan, 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı talep ederek, Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır. Bu maksimalist iddia, uluslararası hukukla uyumlu değildir. Hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği ve ABD'den bu iddiayı desteklemesini ve Türkiye'ye, meşru hidrokarbon faaliyetlerini durdurması için baskı yapmasını istiyor. Bu kabul edilebilir ve makul değildir. Bu ülkeler Yunanistan'dan adaletsiz, haksız ve absürt iddialarına son vermesini istemelidir. Bölgede gerilim yaratan Türkiye değil, Yunanistan'dır" ifadelerini kullandı.ANTALYA açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, dün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü. 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı. DHA