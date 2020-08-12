Son Dakika: Bakan Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Vatandaşların merakla beklediği 12 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 12 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 12 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısında artış | Video

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından açıkladı:

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 67237

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1212

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 934

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.

