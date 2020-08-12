SON DAKİKA! Bakanlıktan Vale ve değnekçi düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor. Artık sokaklarda, halka açık alanlarda hatta karayollarında bile sessiz bir terör estiren gece yarıları olaylara karışan değnekçiler olmayacak. Edinilen son dakika haberinin ayrıntılarında ise sokaklara getirilerek yeni düzenin ipuçları var. İşte ayrıntılar;

VALE HİZMETİ VERECEK OLANLAR RUHSATA İŞLETECEK

İçişleri Bakanlığı'nın Vale ve değnekçilerle ilgili yapacağı düzenlemeye göre ;