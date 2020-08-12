SON DAKİKA! Bakanlıktan Vale ve değnekçi düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor. Artık sokaklarda, halka açık alanlarda hatta karayollarında bile sessiz bir terör estiren gece yarıları olaylara karışan değnekçiler olmayacak. Edinilen son dakika haberinin ayrıntılarında ise sokaklara getirilerek yeni düzenin ipuçları var. İşte ayrıntılar;
VALE HİZMETİ VERECEK OLANLAR RUHSATA İŞLETECEK
İçişleri Bakanlığı'nın Vale ve değnekçilerle ilgili yapacağı düzenlemeye göre ;
HALKA AÇIK HİÇBİR ALANDA OLAMAYACAKLAR
- Vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak.
- Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak.
MÜŞTERİ VALE HİZMETİ ALMAYA ZORLANAMAYACAK
- Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Restoranlar, kafeler gibi mekanların önünde her şey şeffaf biçimde yazılacak ve müşteri dilerse kendi aracını mekan otoparkına kendisi park edebilecek.
- Kimseye anahtar bırakma zorunluluğu olmayacak
- İşletmeler, vale hizmeti alan müşterileri, sahip olduğu haklar konusunda uyaracak.
HİZMET BEDELİ BELİRLENEREK MÜŞTERİYE ÖNDEN SÖYLENECEK
- Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek.
- Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak.
- Vale görevlisi, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek.