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: lideri 'den yönetimine destek

haberi: lideri 'den yönetimine destek açıklaması geldi. Bahçeli, " kurunun yükselişine sevinenler zalimlerin oyuncağıdır" dedi. Bahçeli, "Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utançtır" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 11:38 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:04 ABONE OL
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek açıklaması geldi. Bahçeli, "Döviz kurunun yükselişine sevinenler zalimlerin oyuncağıdır" derken, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlanmasını utanç olarak niteledi.

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI: AHLAKSIZ BİR TERTİPTİR

Bahçeli Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın, Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir. Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez." açıklamasında bulundu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI SİNSİ BİR AMACA MATUFTUR

Bahçeli ayrıca, "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek
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