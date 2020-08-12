Uzman isimden flaş aşı uyarısı! Kovid 19’dan korumaz ama…

Grip virüsü kendisini her sene genetik olarak değiştiriyor. Dolayısıyla önceki yılların aşıları bu yıl için geçersiz olacak. Aşı olmamıza rağmen de grip olabiliriz. Aşılar bizi gripten yüzde yüz korumasa da büyük oranda gripten korur. Gribi de daha hafif atlatmamıza yardımcı oluyor. Ancak grip aşısı, kişiyi koronavirüs salgınına karşı korumaz. İki hastalık farklı virüslerden kaynaklanıyor. Ancak gripten korunarak iki hastalığın birbirine karışmasını önlemiş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.