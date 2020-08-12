Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Galata Kulesi' açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Galata Kulesi zemin katındaki işlemin, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması olduğu bildirildi. Bu işlemin literatürde 'çürütme-tümleme' olarak tanımlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir tarihi esere sonradan eklenmiş ya da dönem içerisinde onarım yapılamayacak kadar bozulmuş alanlarda, deformasyona uğramış parçaların çıkarılması ve tekrara aslına uygun hale getirilmesidir. Yapılan teknik incelemelerde; kule zemin katındaki duvarın çimento esaslı sıva raspası sonucunda duvar örgüsünde bozulmaların ortaya çıktığı, orijinal yapısının bozulduğu ve bu müdahalelerin yakında dönemde yapıldığı anlaşılmıştır. Galata Kulesi gibi İstanbul'un hatta dünyanın sembol eserlerinden birine sonradan izinsiz ve kaçak olarak eklenen, orijinal dokusu ve fonksiyonu ile ilgisi olmayan ofis, mutfak gibi bölümlerde tasfiye edilmekte; çimento harçla örünmüş bölüm, özgün duvar örgüsüne uygun malzeme cinsi ve tekniğine uygun olarak tamamlanmaktadır. Galata Kulesi, insanlığın ortak mirası, İstanbul'un siluetinin ayrılmaz parçasıdır. Yapılan çalışmalar; bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."