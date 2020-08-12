Vali Yardımcısı annesi ve avukat kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü. İddiaya göre, Polat dün akşam ailesinin Adana Seyhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine geldi. Bir süre sonra da annesi ve kardeşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra tabancasını çeken Polat, önce annesi İkbal Polat'a, ardından da kardeşi Altuğ Polat'a ateş açtı.Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altuğ ve İkbal Polat'ın hayatını kaybettiği saptandı. Olay sırasında evde bulunan baba Polat'ın durumunun ise iyi olduu öğrenildi. Polat'ın olay yerinden kaçtığı belirtildi.